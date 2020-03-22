ИА «Ореанда-Новости». Британское издание BBC опубликовало статью, в которой утверждает, что демонстративное спокойствие президента России связанное со вспышкой коронавируса - это лишь шоу.



Издательство утверждает, что Путин объявил, что Covid-19 находится "под контролем в России благодаря своевременным мерам", в то время как СМИ обвинили Европу в "неправильном управлении" пандемией и подчеркнули "провал солидарности ЕС".



Тогда как европейские лидеры сосредоточились на карантине и кризисе, президент Путин отправился в Крым, чтобы отпраздновать шесть лет с тех пор, как Россия "аннексировала территорию от Украины".



"Но это всего лишь шоу" - написано в статье. Отмечается, что все, кто находится в тесном контакте с президентом Путиным, сейчас проходят предварительное тестирование на коронавирус.