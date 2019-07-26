По словам учёных, состояние сохранности находки оценивается как удовлетворительное.

Длина гигантской кости составила около двух метров. Вес археологического артефакта также поражает – пятьсот килограммов. Для сравнения этот показатель составляет средний вес такого животного как лошадь. Датируется бедренная кость 140 миллионами лет.

По информации, предоставленной палеонтологом из Музея естественной истории, расположенного на территории столицы Франции Парижа, Ронаном Алленом, обнаруженная археологами кость является довольно редкой находкой в области археологии. Специалист отметил хорошее состояние сохранившейся кости, отметив, что чаще всего такие кости с течением времени разрушаются на набольшие фрагменты. Это приводит, в свою очередь, к затруднению со стороны экспертов идентификации кости и установки её возраста. В данном случае бедренная кость представляет собой единую структуру. Кроме следов, оставленных мышцами и сухожилиями, археологи обнаружили на поверхности гигантской кости даже шрамы.

По предварительной оценке специалистов, двухметровая бедренная кость могла принадлежать крупному четвероногому растительноядному динозавру, более известному экспертам как зауропод. Кроме того, предположение археологов подтверждает обнаруженная рядом огромная тазовая кость.

Зауроподы существовали с 210 по 85 миллионов лет до нашей эры. Ареал обитания этих динозавров был обширный – они проживали практически на всех материках, включая Антарктиду. Как и многие крупные представители этого вида зауроподы исчезли в результате так называемого «великого массового вымирания».