



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Главное национальное празднество было утверждено в Беларуси в 1996 году и отмечается в день, когда Минск был освобождён в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков. До того, как этот праздник решено было отмечать 3 июля, независимость страны праздновали 27 июля, в день когда была подписана декларация о суверенитете Белорусской Советской Социалистической республики.

Сегодня в стране прошли праздничные мероприятия, и главным, конечно же, стал парад вооружённых сил в Минске. Президент республики Александр Лукашенко торжественно обратился к гостям праздника и всем гражданам Беларуси. Глава страны отметил, что суверенитет Беларуси будет необходимо и дальше продолжать отстаивать. Сегодня страна выступает за мирный международный диалог, что неоднократно подчёркивалось действиями руководства республики. В условиях военных столкновений и актов терроризма очень важно поддерживать международную безопасность, подчеркнул Александр Лукашенко. Также в своей речи президент отметил, что вооружённые силы республики вносят большой вклад в поддержку высокой обороноспособности страны. Не забыл президент в своём выступлении упомянуть и о дружественных отношениях с Россией, Китайской Народной Республикой и странами Запада. Президент вспомнил и исторические факты Великой Отечественной войны, когда Минск был освобождён от фашистских оккупантов.





В военном параде в столице приняли участие более четырёх тысяч военнослужащих, 250 машин военной техники, пешие и механизированные расчёты. Доброй традицией парада в Минске стало участие в нём представителей вооружённых сил России. Впервые участие в параде приняли женщины-военнослужащие, расчёт кадетов и войска Народно-освободительной армии Китая.





Отметили праздник в республике с размахом. По завершении парада гости праздника насладились театрализованным представлением. А вечером для жителей и гостей столицы был подготовлен масштабный гала-концерт. В течение дня во всех районах Минска и всех городах Беларуси проходили торжественные мероприятия. Итог празднику подвёл грандиозный салют с шести огневых позиций.





Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с праздником в поздравительной телеграмме. Текст послания был опубликован на сайте Кремля.