, сообщает издание "Коммерсантъ", которое ссылается на представителей российских госструктур.Сообщается, чтоОдин из представителей российской госструктуры заявил, что. Он указал на то, что Россия и Белоруссия должны решать проблему коронавируса совместно, поскольку угроза будет сохраняться, если в одном государстве эпидемия начнёт спадать, а в другой стране возникнет её очаг.