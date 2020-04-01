01.04.2020, 07:05
Белоруссия попросила у РФ помощи в противостоянии коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Белоруссия попросила помощи у РФ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает издание "Коммерсантъ", которое ссылается на представителей российских госструктур.
Сообщается, что руководство Белоруссии попросило Россию выделить Минску тест-системы, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Один из представителей российской госструктуры заявил, что отечественные власти надеются, что Белоруссия начнёт с большей ответственностью подходить к противостоянию коронавирусу. Он указал на то, что Россия и Белоруссия должны решать проблему коронавируса совместно, поскольку угроза будет сохраняться, если в одном государстве эпидемия начнёт спадать, а в другой стране возникнет её очаг.
Сообщается, что руководство Белоруссии попросило Россию выделить Минску тест-системы, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Один из представителей российской госструктуры заявил, что отечественные власти надеются, что Белоруссия начнёт с большей ответственностью подходить к противостоянию коронавирусу. Он указал на то, что Россия и Белоруссия должны решать проблему коронавируса совместно, поскольку угроза будет сохраняться, если в одном государстве эпидемия начнёт спадать, а в другой стране возникнет её очаг.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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