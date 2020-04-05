ИА «Ореанда-Новости». Белоруссия временно отменила железнодорожное сообщение с Россией из-за ситуации с пандемией. Об этом сообщили в пресс-службе БелЖД.

Компания ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменила курсирование поездов до Москвы и Петербурга. В компании отметили, что неиспользованные проездные документы на отменённые поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных сборов. Электронные же билеты можно будет вернуть через интернет-ресурсы.

В БелЖД призвали пассажиров отнестись к мерам с пониманием и подчеркнули, что обязательно сообщат о возобновлении международного железнодорожного сообщения.