12.02.2020, 15:31
Белоруссия прокомментировала ситуацию с покупкой нефти у США
ИА «Ореанда-Новости». В Белоруссии, комментируя ситуацию с приобретением нефти из США, сообщили, что пока что контракт на поставку американского топлива заключен не был. Об этом говорится в публикации издания Белта, которое ссылается на Дмитрия Крутого, вице-премьера Белоруссии.
Крутой заявил, что не существует никаких контрактов с США. Информация о том, что Белоруссия может приобрести нефть у США появилась после беседы президента республики Александра Лукашенко и Майка Помпео, американского госсекретаря. Тогда Помпео заявил, что США готовы на сто процентов обеспечить Белоруссию энергоресурсами.
Крутой заявил, что не существует никаких контрактов с США. Информация о том, что Белоруссия может приобрести нефть у США появилась после беседы президента республики Александра Лукашенко и Майка Помпео, американского госсекретаря. Тогда Помпео заявил, что США готовы на сто процентов обеспечить Белоруссию энергоресурсами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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