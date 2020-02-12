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Об этом говорится в публикации издания Белта, которое ссылается на Дмитрия Крутого, вице-премьера Белоруссии.Крутой заявил, что не существует никаких контрактов с США. Информация о том, что Белоруссия может приобрести нефть у США появилась после беседы президента республики Александра Лукашенко и Майка Помпео, американского госсекретаря. Тогда Помпео заявил, что США готовы на сто процентов обеспечить Белоруссию энергоресурсами.