21.02.2020, 14:04
Белоруссия выразила готовность помочь РФ достроить космодром Восточный
ИА «Ореанда-Новости». Александр Лукашенко, президент Белоруссии, уведомил издание Белта о том, что рассказал своему коллеге Владимиру Путину о разговоре с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщает RT. Лидер Белоруссии сказал Путину, что считает, что необходимо оперативно достраивать космодром Восточный.
По словам Лукашенко, Рогозин просил Лукашенко помочь России специалистами.
Глава Белоруссии заявил, что преимущество страны состоит в том, что не были разрушены строительные компании, которые были созданы во времена СССР.
Лукашенко говорит, что если по Восточному получится договориться, то Белоруссия направит на космодром несколько трестов, чтобы они начали строительство жилья и промышленных объектов.
По словам Лукашенко, Рогозин просил Лукашенко помочь России специалистами.
Глава Белоруссии заявил, что преимущество страны состоит в том, что не были разрушены строительные компании, которые были созданы во времена СССР.
Лукашенко говорит, что если по Восточному получится договориться, то Белоруссия направит на космодром несколько трестов, чтобы они начали строительство жилья и промышленных объектов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии