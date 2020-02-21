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Лидер Белоруссии сказал Путину, что считает, что необходимо оперативно достраивать космодром Восточный.Глава Белоруссии заявил, что преимущество страны состоит в том, что не были разрушены строительные компании, которые были созданы во времена СССР.Лукашенко говорит, что если по Восточному получится договориться, то Белоруссия направит на космодром несколько трестов, чтобы они начали строительство жилья и промышленных объектов.