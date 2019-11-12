Министр обороны Белоруссии Владимир Равков рассказал, что танки США располагаются уже почти на белорусской границе. Министр отметил, что прямой угрозы нет, но рост военной опасности очевиден.Отмечается, что в последнее время стало больше учений НАТО около белорусской границы. Армия Белоруссии в ответ разрабатывает новые вооружения, которые помогут ей поддерживать уровень безопасности.