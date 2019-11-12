12.11.2019, 16:17
Белоруссия заметила рост военной активности в Литве
ИА «Ореанда-Новости». Власти Белоруссии зафиксировали увеличение военной опасности в Литве из-за американских танков, пишет «Коммерсант».
Министр обороны Белоруссии Владимир Равков рассказал, что танки США располагаются уже почти на белорусской границе. Министр отметил, что прямой угрозы нет, но рост военной опасности очевиден.
Отмечается, что в последнее время стало больше учений НАТО около белорусской границы. Армия Белоруссии в ответ разрабатывает новые вооружения, которые помогут ей поддерживать уровень безопасности.
Министр обороны Белоруссии Владимир Равков рассказал, что танки США располагаются уже почти на белорусской границе. Министр отметил, что прямой угрозы нет, но рост военной опасности очевиден.
Отмечается, что в последнее время стало больше учений НАТО около белорусской границы. Армия Белоруссии в ответ разрабатывает новые вооружения, которые помогут ей поддерживать уровень безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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