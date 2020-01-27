27.01.2020, 23:37
«Белые каски» планируют новые химические провокации в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Члены группировки «Белые каски» планируют новые химические провокации в Сирии. Информацию озвучил генерал-майор Юрий Боренков, занимающий пост начальник российского Центра по примирению враждующих сторон.
По словам Боренкова, пленные боевики и местные жители подтвердили информацию о ввозе ёмкостей с газообразным хлором в населённые пункты Маарет-Мисрин, Кафер-Хамра и Эриха. Члены группировки также запустили в работу лабораторию со специалистами-химиками в Акрабате и Сальхабе. Кроме этого, в провинцию Идлиб были завезены отравляющие химические вещества.
Стоит отметить, что «Белые каски» специализируются на организации провокаций и постановок, которые доказывают факты применения сирийскими военными химического оружия против мирного населения.
По словам Боренкова, пленные боевики и местные жители подтвердили информацию о ввозе ёмкостей с газообразным хлором в населённые пункты Маарет-Мисрин, Кафер-Хамра и Эриха. Члены группировки также запустили в работу лабораторию со специалистами-химиками в Акрабате и Сальхабе. Кроме этого, в провинцию Идлиб были завезены отравляющие химические вещества.
Стоит отметить, что «Белые каски» специализируются на организации провокаций и постановок, которые доказывают факты применения сирийскими военными химического оружия против мирного населения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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