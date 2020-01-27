Информацию озвучил генерал-майор Юрий Боренков, занимающий пост начальник российского Центра по примирению враждующих сторон.. Члены группировки также запустили в работу лабораторию со специалистами-химиками в Акрабате и Сальхабе. Кроме этого, в провинцию Идлиб были завезены отравляющие химические вещества.Стоит отметить, что «Белые каски» специализируются на организации провокаций и постановок, которые доказывают факты применения сирийскими военными химического оружия против мирного населения.