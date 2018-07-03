



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Чиновники Белого дома уже несколько месяцев не могут прийти к согласию в вопросе признания элитных частей вооружённых сил Ирана террористической группировкой. Администрация президента Дональда Трампа обвиняет Корпус стражей исламской революции в пособничестве терроризму, а также во вторжении во внутреннюю политику стран Ближнего Востока.

Корпус стражей в Иране был создан в 1979 году после прихода к власти шиитского духовенства. Функции корпуса определяются одной из статей Конституции Ирана, в которой говорится, что его деятельность направлена на охрану революции и ее завоеваний. Элитное подразделение принимало участие в различных кровопролитиях. Затем руководство корпуса стало постепенно переходить во властные структуры страны. Влияние Корпуса в Иране было огромно, только при нынешнем президенте его удалось ограничить и наложить запрет на вмешательство во внешнеполитическую деятельность Ирана. Однако специализированное подразделение Корпуса стражей продолжает свои действия в Сирии и других странах Ближнего Востока.





Если Белый дом признает данное подразделение вооружённых сил террористами, то американцы смогут замораживать активы Корпуса, запретить его участникам въезд в Соединённые Штаты. Кроме этого США смогут осуществлять уголовное преследование и вводить очередные санкции против Ирана. На стороне данного решения находится госсекретарь США Майкл Помпео, а Госдепартамент страны обладает возможностью признавать иностранные организации террористами.





Оппоненты администрации президента Трампа говорят о том, что подобные решения могут повлечь за собой страшные последствия и угрожать жизни американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке. Такого мнения придерживается и Дэниел Коутс, директор Национальной разведки США.





Отношения между США и Ираном носят напряжённый характер. Ещё сильнее они осложнись, когда Дональд Трамп заявил о выходе его страны из сделки с Ираном по ядерному оружию. Соглашение по ядерной программе между Ираном, США, Россией, Китаем, Францией и Германией было подписано в 2015 году. А в октябре 2017 года Трамп заявил о том, что Иран нарушает пункты соглашения и не выполняет взятые не себя обязательства. В мае президент США заявил о выходе из ядерной сделки и санкциях против Ирана.





Если прения по вопросу признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией закончатся в пользу признания, то это станет беспрецедентным событием.