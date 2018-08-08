ИА «Ореанда-Новости». Рэнд Пол, сенатор из Соединённых Штатов, находящийся в России с визитом, накануне передал письмо от Дональда Трампа, адресованное Президенту Российской Федерации. Белый дом позже прокомментировал, что письмо было написано по просьбе самого парламентария и носило скорее рекомендательный характер. На данный момент Пол пребывает в России в составе делегации американских сенаторов.

Письмо содержало перечень важнейших тем, которые Полу хотелось обсудить во время своего визита.

Рэнд Пол написал в своём Твиттере о том, что доставил письмо Президента Соединённых Штатов администрации Владимира Путина и насколько оно важно и ценно для дальнейшего сотрудничества двух держав. Он упомянул, что в письме затронута тема терроризма, поднят вопрос о восстановлении культурных обменов, а также предложение об усилении диалога в законодательной сфере. Сенатор перечислял и другие темы, благополучно опуская тот факт, что письмо было написано с его подачи и его содержание – своеобразный план его беседы с российским Президентом.

Сенатор и правда желал встречи с Владимиром Путиным и очень надеялся на неё во время своей поездки в Москву, но она не состоялась и два ли состоится. Подтверждено официально, что Рэнд Пол встречался с Дональдом Трампом несколько раз – как лично, так и в Овальном кабинете перед своим отъездом.

Тем не менее, письмо, уже успевшее наделать шуму в политических и социальных кругах, было передано Дмитрием Песковым в дипломатические круги, через которые оно в ближайшее время попадёт напрямую в администрацию Путина.

Встреча президентов в Хельсинки в буквальном смысле произвела эффект разорвавшейся бомбы для СМИ и спецслужб, выступавших с жёсткой критикой. Пол поддержал действия и поведение Трампа, поэтому, скорее всего, по возвращении на родину сенатор тоже будет объявлен «кремлёвским агентом» своими соотечественниками. В ходе встречи Владимир Путин передал американскому президенту записку, в которой предлагал сократить вооружение (содержание опубликовано в издании Politico).

Несмотря на то что письмо было доставлено, с его содержанием в Кремле пока что не знакомились.