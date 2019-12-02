ИА «Ореанда-Новости». Белый дом отказался принять участие в слушании по делу об импичменте Трампа, сообщает американское издание Politico.

Уведомление об отказе в принятии участия было направлено юрисконсультом Белого дома Пэтом Чиполл в адрес комитета палаты представителей по судебным делам вчера, 1 декабря. По его мнению, подобная процедура вызывает сомнения в справедливости текущего процесса. Слушание состоится в среду, 4 декабря. 

Стоит отметить, что комитет также попросил назначить адвоката лидеру Соединённых Штатов Америки, который будет присутствовать на слушании.