02.12.2019, 20:23
Белый дом отказался принять участие в слушании по делу об импичменте Трампа
ИА «Ореанда-Новости». Белый дом отказался принять участие в слушании по делу об импичменте Трампа, сообщает американское издание Politico.
Уведомление об отказе в принятии участия было направлено юрисконсультом Белого дома Пэтом Чиполл в адрес комитета палаты представителей по судебным делам вчера, 1 декабря. По его мнению, подобная процедура вызывает сомнения в справедливости текущего процесса. Слушание состоится в среду, 4 декабря.
Стоит отметить, что комитет также попросил назначить адвоката лидеру Соединённых Штатов Америки, который будет присутствовать на слушании.
Уведомление об отказе в принятии участия было направлено юрисконсультом Белого дома Пэтом Чиполл в адрес комитета палаты представителей по судебным делам вчера, 1 декабря. По его мнению, подобная процедура вызывает сомнения в справедливости текущего процесса. Слушание состоится в среду, 4 декабря.
Стоит отметить, что комитет также попросил назначить адвоката лидеру Соединённых Штатов Америки, который будет присутствовать на слушании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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