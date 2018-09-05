ИА «Ореанда-Новости». Белый дом вновь пригрозил лидеру Сирийской Арабской Республики Башару Асаду военной силой в случае применения химического оружия.



Пресс-секретарём главы Соединённых Штатов Америки Сарой Сандерс было сделано заявление о том, что позиция государства остаётся прежней. По её словам, американской стороной внимательно отслеживается ситуация в сирийской провинции Идлиб, “где миллионы невинных гражданских лиц оказались под угрозой немедленного нападения”. Сара Сандерс напомнила слова главы Белого дома Дональда Трампа, считающего возможное нападение неосмотрительной эскалацией и без того трагического конфликта.



Соединённые Штаты Америки планируют продолжить сотрудничество с союзниками в поиске долговременного дипломатического разрешения военных действий на территории Сирийской Арабской Республики под эгидой резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, сказано в заявлении Сары Сандерс.



Пресс-секретарём главы Соединённых Штатов Америки Сарой Сандерс было сделано заявление о том, что позиция государства остаётся прежней. По её словам, американской стороной внимательно отслеживается ситуация в сирийской провинции Идлиб, “где миллионы невинных гражданских лиц оказались под угрозой немедленного нападения”. Сара Сандерс напомнила слова главы Белого дома Дональда Трампа, считающего возможное нападение неосмотрительной эскалацией и без того трагического конфликта.

В течение последних дней обстановка вокруг арабской республики стала более напряжённой. По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, согласно информации независимых источников, группировкой “Хайят Тахрир аш-Шам” (запрещена на территории Российской Федерации) готовится провокация, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения в Идлибе. Генерал утверждает, что “ряженые” спасатели “Белых касок” планируют после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных средств массовой информации.





Игорь Конашенков подчеркнул, что американский эсминец с 28 ракетами “Томагавк”, который прибыл в Средиземное море, может нанести удары по любой части Сирии. Власти Российской Федерации утверждают, что в Персидский залив прибыл американский эсминец “Салливанс” с 56 крылатыми ракетами, а на авиационную базу Эль-Удейд, которая расположена на территории Катара, передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами “воздух - земля”.





Пентагоном были опровергнуты заявления российских властей относительно того, что Соединённые Штаты стягивают силы к Сирийской Арабской Республике для нанесения ракетного удара. Американская сторона заявила, что “готова к действиям” в случае поступления соответствующего приказа.