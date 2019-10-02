ИА «Ореанда-Новости». Художник откроет свой магазин и запустит собственный "ВВП".

Британский уличный художник Бэнкси решил создать собственный бренд и назвать его «Валовый внутренний продукт». По сообщениям, магазин будет выполнять лишь функции каталога и рекламы. Вещи будут выставлены на витринах за стеклом шоурума, однако приобрести товары можно будет только через интернет.

Главной причиной для такого поступка стала проблема с юридическими правами на имя Бэнкси. Художник решил, что запуск своего бренда станет лучшим решением ситуации.

Стрит-артист стал новшеством в мире искусства. Он создает произведения с подтекстом, которые направлены против политических решений, войны, капитализма.