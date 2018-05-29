ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рассказываем несерьёзные новости, которые сегодня читают и обсуждают пользователи сети. Среди них признание певицы Нюши в своей беременности, фото-бомба родителей Аллы Пугачёвой, которую опубликовал Максим Галкин. Также расскажем о страхе петербуржцев, что гусеницы заполонили город и Джоне Деппе, который «утонул» в женском белье.

Егор Крид нечаянно «спалил» беременность Нюши. Фанаты и так уже заметили изменения в фигуре девушки, но на вопросы от журналистов та не отвечала, молчала как партизан. Бывший её молодой человек, Егор Крид, поздравил певицу и её мужа с беременностью. Фанаты заголосили! Тогда девушке пришлось разместить фото в Instagram, где явно рисуется округлившийся живот.

После в беседе она и сама призналась. Всё же девушка попросила СМИ не выдумывать «шокирующих» подробностей, связанных с этим, и войти в её положение.

А вот Максим Галкин опубликовал новое фото на своей страничке Instagram. Там на фото присутствуют как его родители, так и родители Пугачёвой. Алла также есть на фото. Дата снимка – 1979 год.

Юморист и ведущий написал, что на этой фотобомбе изображены его родители во время ужина с Аллой. Филипп Киркоров оставил комментарий: «А где ты?», на что юморист позже ответил: «Я под столом, мне три года».

Тёплая весна в Санкт-Петербурге спровоцировала появление большого количества гусениц. Соцсети начали «атаковать» фото, где эти насекомые облепили траву и деревья в культурной столице. Эксперты пояснили паникующим, что просто стало тепло, и беспокоиться не стоит. Гусеницы решили размножаться, потому что всё к тому и благоволит.

А вот певца и актера Джонни Деппа россиянки в буквальном смысле слова забросали нижним бельём. Девушки так поблагодарили его за комплимент в их сторону. Это было в Москве, видеоролик инцидента уже гуляет по сети. Просто до этого он обмолвился журналистам, что ему симпатизируют русские представительницы прекрасного пола.