



ИА «Ореанда-Новости» . После того, как в начале июля в Азербайджане было совершено покушение на главу города Гяндже Эльмара Велиева, по подозрении в свершении преступления был задержан уроженец Гянджи гражданин России Юнис Сафаров.

10 июля представители радикальной религиозной группы попытались устроить несанкционированную акцию в поддержку Сафарова. По сообщениям представителей правоохранительных органов, около 200 агрессивно настроенных граждан стали нападать на полицейских, когда последние попытались пресечь сбор митингующих. По словам очевидцев, группа людей прошла через городской парк и остановилась у здания администрации Гянджи. Когда сотрудники правоохранительных органов предупредили митингующих о последствиях несанкционированных действий, протестующие не захотели расходиться и оказали сопротивление полицейским – в руках у некоторых были колюще-режущие предметы. В результате столкновения двум офицерам полиции были нанесены смертельные ранения. При исполнении служебных обязанностей погибли полковник полиции Ильгар Балакишиев и полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов.





Спустя 30 минут с начала противоправных действий, порядок в городе удалось востановить. Были задержаны около 40 участников несанкционированной акции, остальные митингующие скрылись. По сообщениям МВД Азербайджана, сейчас проводятся оперативно-розыскные действия в отношении участников и организаторов преступления, которым удалось сбежать. Генеральной прокуратурой страны было возбуждено уголовное дело сразу по 4-м статьям Уголовного кодекса.





Напомним, что 3 июля в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, было совершено покушение на главу города. В результате нападения с ранениями разной степени тяжести в больницу были доставлены сам глава Гянджи и его телохранитель. По информации Генпрокуратуры Азербайджана, исполнителем покушения выступил Юнис Сафаров. Наряду с ним были задержаны ещё 11 подозреваемых в организации преступления. В отношении Сафарова было возбуждено уголовное дело. Его действия были расценены правоохранителями, как запланированный террористический акт.