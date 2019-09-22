В Барселоне, Лондоне, Мальбурне, Лос-Анджелесе, Берлине и ряде других городов на фасаде зданий появился знак супергероя. По словам организаторов, темный рыцарь олицетворяет отвагу и справедливость для многих поколений детей.

В первый раз Бэтмен появился 30 марта 1939 года в 27 номере комикса Detective Comics. С тех пор полюбившийся персонаж не выходил из топов и продолжает верой и правдой служить индустрии развлечений.

В кино- и мультипликации образ Бэтмена играли и пародировали многие актёры. Среди них: Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек.