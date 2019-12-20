20.12.2019, 09:09
Bild: канцлер Германии из-за санкций по "Северному потоку-2" "объявила Трампу войну"
ИА «Ореанда-Новости». После сообщений о намерениях США ввести санкции из-за проекта "Северный поток-2" немецкий канцлер Ангела Меркель "объявила войну" американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявляет таблоид Bild.
Изданием отмечено, что реакция Меркель по этому поводу показывает "ясное объявление войны". В материале издания говорится, что Меркель не будет терпеть, чтобы Вашингтон продолжил заниматься подрывом "Северного потока-2" - проекта, в котором Германия весьма заинтересована.
18 декабря канцлер заявила, что санкции США в отношений компаний, которые связаны со строительством "Северного потока-2", будут иметь экстратерриториальный эффект. Накануне этого заявления германский МИД высказал просьбу к США не вводить санкции.
Изданием отмечено, что реакция Меркель по этому поводу показывает "ясное объявление войны". В материале издания говорится, что Меркель не будет терпеть, чтобы Вашингтон продолжил заниматься подрывом "Северного потока-2" - проекта, в котором Германия весьма заинтересована.
18 декабря канцлер заявила, что санкции США в отношений компаний, которые связаны со строительством "Северного потока-2", будут иметь экстратерриториальный эффект. Накануне этого заявления германский МИД высказал просьбу к США не вводить санкции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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