Изданием отмечено, что реакция Меркель по этому поводу показывает "ясное объявление войны". В материале издания говорится, что Меркель не будет терпеть, чтобы Вашингтон продолжил заниматься подрывом "Северного потока-2" - проекта, в котором Германия весьма заинтересована.18 декабря канцлер заявила, что санкции США в отношений компаний, которые связаны со строительством "Северного потока-2", будут иметь экстратерриториальный эффект. Накануне этого заявления германский МИД высказал просьбу к США не вводить санкции.