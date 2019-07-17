Список миллиардеров представлен Bloomberg Billionaires Index (или BBI).

За семь лет существования этого списка Билл Гейтс оказался не в лидерах впервые. Предприниматель, который известен своей благотворительной деятельностью, уступил место президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (или LVMH) Бернару Арно. Ему удалось обогатиться в 107, миллиардов долларов. У Билла Гейтса состояние на 200 миллионов долларов меньше, чем у Арно. «Золото» в списке Bloomberg Billionaires Index принадлежит основателю компании «Amazon» Джеффу Безосу. Его капитал в 125 миллиардов долларов помог ему одержать безоговорочную победу.

По словам экспертов, Билл Гейтс ещё долгое время мог бы возглавлять рейтинг самых богатых миллиардеров, однако, его благотворительная деятельность не имеет масштабов среди других филантропов. Известно, что в период с 1994 по 2018 год основатель Microsoft передал в Фонд Билла и Мелинды Гейтс порядка 35 миллиардов долларов, что сделало его рекордсменом по размеру средств, выделенных на благотворительные дела. В феврале 2010 года Билл Гейтс даже выступил с инициативой ко всем состоятельным людям передать половину своего состояния на благотворительность. С 2009 года на официальном сайте созданного им Фонда Билла и Мелинды Гейтс миллиардер публикует «Ежегодное послание Билла Гейтса». В нём приводится отчёт о потраченных средствах и приводятся планы на будущее. Среди направлений, на которые фонд тратит средства, можно выделить детскую смертность, борьба со СПИДом и полиомелитом, вакцины, инновации в сельском хозяйстве и другие.