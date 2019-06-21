ИА «Ореанда-Новости» Пение самца японского кита – одного из самых редких на планете – записали американские учёные.

Впервые пение услышали во время экспедиции 2010 года, однако природа звуков осталась загадкой. По некоторым предположениям, это мог быть японский кит, но доказательства этому не нашли.

Сделав анализ записи, исследователи обнаружили повторяющиеся звуковые паттерны. На протяжении последующих семи лет они безуспешно охотились за этими звуками, но безуспешно.

В 2019 году учёным повезло. Четыре акустических аппарата записали похожие звуки. Кроме того, биологам даже удалось сделать фото того, кому они принадлежали. Фотографии подтвердили, что это был японский кит.







