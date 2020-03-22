ИА «Ореанда-Новости». Оппозиционер Аслан Бжания лидирует на выборах президента Абхазии, рассказали в штабе кандидата. Пресс-секретарь штаба Алхас Чолокуа уточнил, что Бжания лидирует на выборах с показателем около 60%.

Чолоука сообщил, что были обработаны первые двадцать тысяч бюллетеней. На первое место вышел Аслан Бжания, который набрал около 60% голосов. На втором месте Ардзимба, за которого проголосовало около 35%. Кандидат «против всех» Леонид Дзапшба набрал около 1%.

Официальные данные ЦИК появятся в понедельник утром, о чём сообщил глава центризбиркома. Всего в голосовании приняли участие около 80 тысяч избирателей.