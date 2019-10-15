ИА «Ореанда-Новости». Россия и ОАЭ пришли к нескольким соглашениям во время деловой поездки в страну лидера РФ.

В ходе государственной поездки президента России в ОАЭ, между лидерами стран было заключено несколько соглашений в области энергетики и инвестиций.

В общей сложности подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики России и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в энергетической сфере, меморандум о взаимопонимании между государственной корпорацией «Росатом» и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Кроме того, было заключено концессионное соглашение организации «Лукойл» с нефтяной компанией Абу-Даби по взаимодействию при работе с газовым месторождением Гаша.

В Объединённые Арабские Эмираты лидер Российской Федерации прилетел прямиком из Саудовской Аравии, где также находился по делам государства. Во время поездки, Путин отметил важность таких путешествий, а также упомянул, как похорошела страна с его предыдущего визита.