30.10.2019, 07:33
Боксер из России рассказал, что украинцы поддерживали его противника
ИА «Ореанда-Новости»По сообщению News.ru, Дмитрий Бивол, боксёр, представляющий Россию, рассказал о поведении болельщиков из Украины, которые присутствовали на трибунах во время его поединка с Ленином Кастильо - доминиканским боксёром.
По словам российского боксёра, на трибунах собралось много фанатов из Украины, потому что в этот день боксировал также украинец Александр Усик. Бивол отметил, что некоторые украинские фанаты были негативно настроены по отношению к нему. Россиянин сказал, что слышал, как украинцы выкрикивали слова поддержки, обращенные к Ленину Кастильо. Бивол добавил, что тогда понял, что украинцы болеют против него.
13 октября Дмитрий Бивол остался чемпионом мира после того, как одержал победу над Ленином Кастильо в бою, в котором разыгрывался чемпионский пояс.
По словам российского боксёра, на трибунах собралось много фанатов из Украины, потому что в этот день боксировал также украинец Александр Усик. Бивол отметил, что некоторые украинские фанаты были негативно настроены по отношению к нему. Россиянин сказал, что слышал, как украинцы выкрикивали слова поддержки, обращенные к Ленину Кастильо. Бивол добавил, что тогда понял, что украинцы болеют против него.
13 октября Дмитрий Бивол остался чемпионом мира после того, как одержал победу над Ленином Кастильо в бою, в котором разыгрывался чемпионский пояс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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