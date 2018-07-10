10.07.2018, 22:25
Более 150 человек погибло от наводнения в Японии
ИА "Ореанда-Новости" На данный момент количество погибших от стихийного бедствия в западной части Японии насчитывает 157 человек. До сих пор почти 60 числятся как без вести пропавшие. Такую информацию в Токио на пресс-конференции обнародовал Ёсихидэ Суга -генеральный секретарь кабинета министров. Однако до сих пор нельзя утверждать, что это окончательные данные.
Как отмечает генсек КабМина Японии, профессиональные пожарные и общественные отряды прилагают все усилия, чтобы бы в кратчайшие сроки устранить последствия затопления и найти всех пропавших. 75 тысяч спасателей направлены на проведение поисковых операций.
Ранее в Японии была объявлена эвакуация 23 тысяч человек. На прошлой неделе проливные дожди затопили юго-западную и центральную часть Японии. Это стало результатом воздействия тайфуна под названием «Прапирун». На некоторые районы страны пришлось более 1000мм осадков за последние три дня.
Наиболее сильные оползни и масштабные разливы рек пришлись на префектуры Хиросима, Киото и Окаяма, именно которую премьер министр планировал посетить завтра – 11 июля. Без электричества и питьевой воды осталось не менее 20 тысяч жилых домов. На сегодняшний день затопления отмечаются в 31 префектуре страны.
Еще утром информагентства сообщали о 120 жертвах. При этом в Хиросиме погибло 55 человек. Новые проблемы в Японии связаны с сильной жарой, по причине которой скончалось уже 3 человека.
Синдзо Абэ – премьер министр Японии отменил свой визит в Европу и Африку в связи с трагическими событиями и лично контролирует выполнение спасательных операций. По его распоряжению для восстановления инфраструктуры затопленных районов была предоставлена помощь из резервного фонда страны. Это не только финансовые компенсации, но и направленные грузовики с питьевой водой и продуктами первой необходимости.
Правительство Японии планирует выделить не менее 2 миллиардов иен (почти 18 млн дол США) на восстановление инфраструктуры жилых районов. По оценкам специалистов ущерб экономике (в том числе сельскому хозяйству) страны составляет 7 миллиардов иен. Приостановлена работа автозаводов, которые принадлежат ТНК Toyota и Mitsubishi.
Это наиболее масштабное наводнение в Японии, при котором число погибших превысило 100 человек с 1953 года. 65 лет назад, на острове Кюсю, который расположен на западе Японии погибло более 750 человек и почти пол миллиона лишились жилья.
Как отмечает генсек КабМина Японии, профессиональные пожарные и общественные отряды прилагают все усилия, чтобы бы в кратчайшие сроки устранить последствия затопления и найти всех пропавших. 75 тысяч спасателей направлены на проведение поисковых операций.
Ранее в Японии была объявлена эвакуация 23 тысяч человек. На прошлой неделе проливные дожди затопили юго-западную и центральную часть Японии. Это стало результатом воздействия тайфуна под названием «Прапирун». На некоторые районы страны пришлось более 1000мм осадков за последние три дня.
Наиболее сильные оползни и масштабные разливы рек пришлись на префектуры Хиросима, Киото и Окаяма, именно которую премьер министр планировал посетить завтра – 11 июля. Без электричества и питьевой воды осталось не менее 20 тысяч жилых домов. На сегодняшний день затопления отмечаются в 31 префектуре страны.
Еще утром информагентства сообщали о 120 жертвах. При этом в Хиросиме погибло 55 человек. Новые проблемы в Японии связаны с сильной жарой, по причине которой скончалось уже 3 человека.
Синдзо Абэ – премьер министр Японии отменил свой визит в Европу и Африку в связи с трагическими событиями и лично контролирует выполнение спасательных операций. По его распоряжению для восстановления инфраструктуры затопленных районов была предоставлена помощь из резервного фонда страны. Это не только финансовые компенсации, но и направленные грузовики с питьевой водой и продуктами первой необходимости.
Правительство Японии планирует выделить не менее 2 миллиардов иен (почти 18 млн дол США) на восстановление инфраструктуры жилых районов. По оценкам специалистов ущерб экономике (в том числе сельскому хозяйству) страны составляет 7 миллиардов иен. Приостановлена работа автозаводов, которые принадлежат ТНК Toyota и Mitsubishi.
Это наиболее масштабное наводнение в Японии, при котором число погибших превысило 100 человек с 1953 года. 65 лет назад, на острове Кюсю, который расположен на западе Японии погибло более 750 человек и почти пол миллиона лишились жилья.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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