ИА «Ореанда-Новости» В американском штате Алабама торнадо унёс жизни, по меньшей мере, 22 человек, число жертв может быть больше. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на слова шерифа округа Ли Джей Джонса.

В ночь на понедельник на штат обрушилась стихия. Без электричества остались тысячи жителей. В округе был введён режим ЧС, который действует до сих пор. Поиски в округе пришлось приостановить из-за неблагоприятной погоды.

Шериф рапортует о 40 пострадавших, но также подчёркивает, что их число может увеличиться. Он отметил, что два смерча нанесли огромный ущерб округу - разрушены здания и жилые постройки.

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Президент США Дональд Трамп направил слова поддержки пострадавшим, он призвал жителей Алабамы и близлежащих штатов соблюдать осторожность, он также отметил, что торнадо может повториться, так как для США это не редкость. В понедельник все учебные учреждения в штате будут закрыты, более 35 тысяч человек по всей округе остались без электричества.

В Сети постепенно начали появляться видео с места трагедии. На записи, которую выпустил телеканал News 19 WLTX, запечатлены последствия торнадо, разрушенные стихией строения, аэропорт и пожарная станция. Также в районе повалены тысячи деревьев, разрушены здания и повреждено множество автомобилей, под завалами всё ещё могут находиться люди.

Телеканал MSNBC опубликовал видеозапись, снятую при помощи беспилотника, на которой видно, что металлическая конструкция рухнула на дорогу и перекрыла движение.

Однако, торнадо в Алабаме не единственное природное явление, которого стоит опасаться жителям США в ближайшие дни. По данным телеканала NBC News, смерчи разбушевались Джорджия, в Алабаме и Миссисипи в результате наводнений затоплены около 20 автодорог, а штат Миссури накрыл сильный снегопад. Опасный циклон продвигается на северо-восток страны. В Филадельфии, Нью-Йорке и Бостоне власти готовятся отразить возможный удар стихии.