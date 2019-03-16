Заявительницы через суд требуют НОК за то, что он не остановил насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.Всего в судебную инстанцию обратилась 51 девушка. Ответчиками по делу выступает сам НОК, а также члены совета директоров ведомства и некоторые его сотрудники.. Сейчас Нассар сидит в тюрьме по обвинению в харрасменте по отношению к гимнасткам, в том числе и несовершеннолетним.. Кроме того, они утверждают, что назрела институциональная реформа Национального олимпийского комитета США.Примечательно, чтоРанее в сексуальных домогательствах был обвинён президент США Дональд Трамп. Бывшая сотрудница его избирательного штаба подала заявление в суд. Она отметила, что Трамп её поцеловал, хотя она согласия на это не давала. Женщина рассказал, что это случилось в 2016 году. По её словам, Трамп взял её за руку и хотел поцеловать в губы, но женщина успела увернуться, так что поцелуй пришелся на уголок губ.В своём иска она отметила, что вспоминает о том случае с неприязнью. Кроме того, чтобы забыть инцидент она была вынуждена посещать психотерапевта. В Белом доме назвали этот иск абсурдным, отметив, что невиновность президента могут подтвердить свидетели ситуации.Это не первое для Трампа обвинение в сексуальных домогательствах. Во время его предвыборной кампании об этом заявили сразу 11 женщин. Тогда будущий президент США заявил, что все обвинения в его адрес были подстроены.