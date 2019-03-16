16.03.2019, 13:23
Более 50 женщин подали в суд на Национальный олимпийский комитет США
ИА «Ореанда-Новости». Около полусотни женщин в Соединённых Штатах Америки обратились с иском в суд против Национального олимпийского комитета страны, пишут «Известия».
Заявительницы через суд требуют НОК за то, что он не остановил насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.
Всего в судебную инстанцию обратилась 51 девушка. Ответчиками по делу выступает сам НОК, а также члены совета директоров ведомства и некоторые его сотрудники. Женщины утверждают, что НОК в конце 1990-х годов медлил с реакцией на поведение врача, а в некоторых случаях даже никак не реагировал. Сейчас Нассар сидит в тюрьме по обвинению в харрасменте по отношению к гимнасткам, в том числе и несовершеннолетним.
Женщины через суд требуют выплат денежных компенсаций. Кроме того, они утверждают, что назрела институциональная реформа Национального олимпийского комитета США.
Примечательно, что Нассар получил 175 лет заключения за сексуальные домогательства к спортсменкам и хранение порнографии с участием несовершеннолетних.
Ранее в сексуальных домогательствах был обвинён президент США Дональд Трамп. Бывшая сотрудница его избирательного штаба подала заявление в суд. Она отметила, что Трамп её поцеловал, хотя она согласия на это не давала. Женщина рассказал, что это случилось в 2016 году. По её словам, Трамп взял её за руку и хотел поцеловать в губы, но женщина успела увернуться, так что поцелуй пришелся на уголок губ.
В своём иска она отметила, что вспоминает о том случае с неприязнью. Кроме того, чтобы забыть инцидент она была вынуждена посещать психотерапевта. В Белом доме назвали этот иск абсурдным, отметив, что невиновность президента могут подтвердить свидетели ситуации.
Это не первое для Трампа обвинение в сексуальных домогательствах. Во время его предвыборной кампании об этом заявили сразу 11 женщин. Тогда будущий президент США заявил, что все обвинения в его адрес были подстроены.
Заявительницы через суд требуют НОК за то, что он не остановил насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.
Всего в судебную инстанцию обратилась 51 девушка. Ответчиками по делу выступает сам НОК, а также члены совета директоров ведомства и некоторые его сотрудники. Женщины утверждают, что НОК в конце 1990-х годов медлил с реакцией на поведение врача, а в некоторых случаях даже никак не реагировал. Сейчас Нассар сидит в тюрьме по обвинению в харрасменте по отношению к гимнасткам, в том числе и несовершеннолетним.
Женщины через суд требуют выплат денежных компенсаций. Кроме того, они утверждают, что назрела институциональная реформа Национального олимпийского комитета США.
Примечательно, что Нассар получил 175 лет заключения за сексуальные домогательства к спортсменкам и хранение порнографии с участием несовершеннолетних.
Ранее в сексуальных домогательствах был обвинён президент США Дональд Трамп. Бывшая сотрудница его избирательного штаба подала заявление в суд. Она отметила, что Трамп её поцеловал, хотя она согласия на это не давала. Женщина рассказал, что это случилось в 2016 году. По её словам, Трамп взял её за руку и хотел поцеловать в губы, но женщина успела увернуться, так что поцелуй пришелся на уголок губ.
В своём иска она отметила, что вспоминает о том случае с неприязнью. Кроме того, чтобы забыть инцидент она была вынуждена посещать психотерапевта. В Белом доме назвали этот иск абсурдным, отметив, что невиновность президента могут подтвердить свидетели ситуации.
Это не первое для Трампа обвинение в сексуальных домогательствах. Во время его предвыборной кампании об этом заявили сразу 11 женщин. Тогда будущий президент США заявил, что все обвинения в его адрес были подстроены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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