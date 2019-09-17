ИА «Ореанда-Новости»ФСБ России задержала две шхуны и свыше 80 граждан КНДР в Японском море, пишет РИА Новости.

Браконьеров задержали в районе банки Кито-Ямато. Этот район является исключительной экономической зоной России. 

Ранее сообщалось, что экипаж одной из шхун оказал сопротивление российским пограничникам. В результате столкновения трое российских военных получили ранения различной степени тяжести.

 