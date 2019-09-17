17.09.2019, 18:37
Более 80 браконьеров из КНДР задержали в Японском море
ИА «Ореанда-Новости». ФСБ России задержала две шхуны и свыше 80 граждан КНДР в Японском море, пишет РИА Новости.
Браконьеров задержали в районе банки Кито-Ямато. Этот район является исключительной экономической зоной России.
Ранее сообщалось, что экипаж одной из шхун оказал сопротивление российским пограничникам. В результате столкновения трое российских военных получили ранения различной степени тяжести.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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