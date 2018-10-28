ИА «Ореанда-Новости». Жителями Ирландии было принято решение убрать из конституции государства статью, которая предполагает наказание за богохульство. По данным ирландских средств массовой информации, такую позицию на референдуме высказали около семидесяти процентов населения страны, принявшего участие в голосовании. Инициативу поддержали все политические и религиозные силы ирландского государства.



Отметим, что премьер-министр страны Лео Варадкар стремится модернизировать Ирландию. Напомним, ранее в стране были легализованы однополые браки, а весной текущего года в ходе референдума было отменено наказание за аборты. Это решение поддержали около семидесяти процентов жителей страны Ирландии.



Отметим, что премьер-министр страны Лео Варадкар стремится модернизировать Ирландию. Напомним, ранее в стране были легализованы однополые браки, а весной текущего года в ходе референдума было отменено наказание за аборты. Это решение поддержали около семидесяти процентов жителей страны Ирландии.

В последний раз на территории Ирландии за богохульство человек был осуждён в 1855 году. Три года назад местными сотрудниками правоохранительных служб проводилось расследование в отношении комедианта Стивена Фрая за его высказывания о боге. Позже ирландские власти решили, что слова артиста обидели недостаточное количество людей, чтобы осудить его, и дело было закрыто. Однако те события и напомнили жителям ирландского государства о существовании в конституции, которая была принята в 1937 году, этой статьи. В ней говорится о том, что публикация или высказывание, которое имеет “кощунственное, крамольное и непристойное содержание, является преступлением, которое может быть наказано в соответствии с законом”.



Католическая церковь также признала данную статью устаревшей и служащей, в первую очередь, для оправдания насилия и притеснения в отношении различных меньшинств.



Религиозные деятели отмечают, что нападки на чужую веру также являются недопустимыми. По словам представителей англиканской церкви, “религиозная свобода является фундаментальным правом человека, равно как и свобода выражения мнения”.





Отметим, референдум состоялся в один день с выборами президента, на которых победу одержал действующий лидер государства, член социал-демократической Лейбористской партии Майкл Хиггинс. Он набрал 55 процентов голосов.











