ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перуанский болельщик приехал в Россию болеть за свою национальную сборную. Однако, даже после выхода Перу из чемпионата, мужчина захотел остаться в Екатеринбурге навсегда.

Джованни родом из Перу взял кредит для того, чтобы приехать в Россию и поддержать свою национальную сборную. Перу впервые за тридцать шесть лет попала на чемпионат мира по футболу.

В Екатеринбурге больше не будут проводиться матчи ЧМ, но перуанец захотел остаться там насовсем, он уже ищет себе работу. Мужчине двадцать восемь лет, он имеет два высших образования, а в своей родной стране он работал проектировщиком электрических систем. Сначала Джованни обратился в центр занятости, где ему сообщили, что он имеет хорошее резюме, однако нет необходимых бумаг. Заместитель директора местного центра занятости Ирина Шаталина сказала: «Паспорт. Если он захочет получить статус безработного, должен будет предоставить документ об образовании, трудовую книжку». Также ему потребуется предъявить справку о среднем заработке для расчёта пособия по безработице, вид на жительство и разрешение на работу. Но не похоже, что перуанец рассчитывает на это пособие.

Сейчас Джованни стал звездой Интернета, у него даже появились потенциальные работодатели. Но без документов никто не может принять перуанца на работу, поэтому он отправился к себе на родину оформлять бумаги. Сказал, что вернётся через месяц. В своей стране он зарабатывает полторы тысячи долларов, имеет рядом семью. Но, несмотря на всё это, гражданин Перу согласен на любые сложности, чтобы перебрать в Екатеринбург - так ему понравился город. По словам самого перуанца, город приглянулся ему после того, как хозяин квартиры, в которой Джованни жил бесплатно, приучил его к майонезу и провёл экскурсию по городу. Жителя Южной Америки не смущает ни большое расстояние, ни разница в климате.

Перуанцу пророчат большие испытания, так как ему придётся сдавать российские экзамены на русском языке, а также - получать аттестацию в Ростехнадзоре. Помимо всего этого, Джованни потребуется изучать соответствующие проектированию на территории России законы.