ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик сообщила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки.



Лонгарик рассказала, что правительство отстранило от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, а также посла на Кубе Ариану Камперо.



Министр также отметила, что от работы отстранены 80% послов, которые являлись не карьерными дипломатами, а политическими сотрудниками правительства Моралеса.