ИА "Ореанда-Новости" Глава правительства Великобритании сообщил, что мечтал стать рокером и производителем кухонной плитки.

Беседа состоялась на встрече Джонсона с юными журналистами, пишет издание The Mirror. Премьер признался, что довольно долго не мог определиться, чем хотел бы заниматься во взрослой жизни. В своих юношеских грёзах он видел себя то рок-звездой, то владельцем сети магазинов. А однажды ему захотелось производить плитку для кухни и это стало, по словам политика, «полным провалом».

В заключении беседы Джонсон отметил, что в жизни нужно «попробовать много вещей», прежде чем определиться с конечной целью.