ИА «Ореанда-Новости». Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал позицию премьера Тереззы Мэй во выходу государства из Европейского союза.



О своём отношении к данному действию Джонсон рассказал в в статье для британского издания Daily Mail. Напомним, Борис Джонсон покинул пост главы Министерства иностранных дел Великобритании из-за разногласий Терезой Мэй по Brexit.



О своём отношении к данному действию Джонсон рассказал в в статье для британского издания Daily Mail. Напомним, Борис Джонсон покинул пост главы Министерства иностранных дел Великобритании из-за разногласий Терезой Мэй по Brexit.

По словам, бывшего главы британского внешнеполитического ведомства, у Терезы Мэй “слабый” подход к переговорам по Brexit, а также “жалкий план Чекерс” и “полумазохистские” отношения правительства и Европейского союза. Борис Джонсон утверждает, что Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии раскрыто для “бесконечного политического шантажа”.



Правительство обернуло “пояс смертника вокруг британской Конституции и передало детонатор участнику переговоров от Европейского союза Мишелю Барнье”, пишет бывший министр иностранных дел Великобритании.





Борисом Джонсоном были перечислены условия, на которых Соединённое Королевство покидает блок. Он подчеркнул, что на каждом уровне переговоров Брюсселю удаётся получить то, что он хочет, так как британская сторона согласилась со сроками Европейского союза, а также позволила отдать им 39 миллиардов фунтов, ничего за это не получив. Борис Джонсон утверждает, что нынешний “план Чекерс” предполагает, что британские власти “согласятся принять их правила — навсегда”.





Британской газетой Daily Mail статья Джонсона была названа “прокладкой пути” для претензий на кресло премьера.



По словам заместителя Лейбористской партии и члена парламента Тома Уотсона, бывший глава британского внешнеполитического ведомства в ближайшее время намерен выступить с публичным заявлением о том, что он заинтересован в должности премьера. Том Уотсон утверждает, что экс-глава Министерства иностранных дел Великобритании планирует провести вотум недоверия Терезе Мэй в британском парламенте.





Отметим, Борис Джонсон, в настоящее время являющийся главным потенциальным соискателем премьерского поста на смену Мэй, был подвержен критике со стороны ряда членов кабинета министров после того, как бывший глава МИДа сравнил национальную стратегию Brexit с поясом смертника. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посоветовал Борису Джонсону думать, прежде чем употреблять те или иные выражения. В свою очередь, заместитель главы британского внешнеполитического ведомства Алан Данкан пообещал, что данное высказывание бывшего министра иностранных дел приведёт к концу его политической карьеры.