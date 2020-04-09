09.04.2020, 21:54
Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату
ИА «Ореанда-Новости». Офис британского премьера Бориса Джонсона сообщил, что врачи перевели политика из реанимации в обычную палату, пишут «Известия».
Сообщается, что глава кабмина Британии пока будет находиться под наблюдением врачей.
При этом подчёркивается, что Джонсон находится в отличном настроении.
Ранее стало известно, что премьера, у которого диагностировали коронавирус, поместили в реанимацию из-за ухудшения состояния.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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