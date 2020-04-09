ИА «Ореанда-Новости». Офис британского премьера Бориса Джонсона сообщил, что врачи перевели политика из реанимации в обычную палату, пишут «Известия».

Сообщается, что глава кабмина Британии пока будет находиться под наблюдением врачей.

При этом подчёркивается, что Джонсон находится в отличном настроении.

Ранее стало известно, что премьера, у которого диагностировали коронавирус, поместили в реанимацию из-за ухудшения состояния.