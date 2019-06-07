ИА «Ореанда-Новости». 44-летний Купер и 33-летняя Шейк официально решили прекратить свои отношения и мирно решают, как разделить опеку над их дочерью Леа Де Сена. Девочка родилась в марте 2017 года.

Представители Купера и Шейк никак не прокомментировали данную новость.



Пара начала встречаться ещё в 2015 году. Свои отношения они старались держать в тайне, как рассказывала Ирина Шейк Glamour UK в феврале 2019 года. Она считает, что личный выбор каждого, держать отношения в подальше от социальных сетей или нет.



В том же феврале Купер рассказывал об отцовстве на шоу Опры Уинфри на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Он сказал, что наличие семьи «изменило все».



«Наша дочь, она удивительная. И я часто вижу в ней своего отца», - сказал Купер. «Я не могу поверить, что признаю это, но у меня были моменты, когда... я был с ней в комнате, я бы сказал: «Папа?». Отец Купера Чарльз ушел из жизни в 2011 году после долгой борьбы с раком лёгких.



2018 год для Купера был очень продуктивным. Выпуск его фильма «Звезда родилась» совместно с Леди Гагой, номинация его на 8 Оскаров. После этого, актёррешил акцентировать всё своё внимание на семье.«Брэдли проводит каждый день со своей семьёй», - сказал источник. «Большую часть времени Брэдли и Ирина берут Ли для совместного проведения времени. Иногда они просто гуляют по пляжу. Брэдли и Ирина кажутся великолепными родителями».



В 2016 году возникли слухи о помолвке возникли, когда Ирина Шейк была замечена с кольцом с изумрудом. Она носила его более двух лет. Однако слухи не оправдали себя: пара решила, что воспитание ребёнка важнее брака. «Они сосредоточены на своей дочери, и они, кажется, счастливы вместе».