ИА «Ореанда-Новости» . В пятницу, 28 февраля, гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, скончался от коронавируса нового типа.

Информацию о гибели первого пассажира судна сообщил телеканал NHK. Примечательно, что британец скончался на территории другой страны, в Японии. До этого момента в стране жертвами вируса COVID-19 числились только японцы. Сейчас там числятся заболевшими 900 человек.

Напомним, вспышка заболевания произошла в Китае в середине 2019 года. Власти государства сообщили об инциденте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и немедленно предприняли меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Однако коронавирус вышел за пределы Поднебесной, среди заболевших числятся десятки жителей других стран.