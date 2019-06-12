12.06.2019, 17:34
Британия к 2050 году планирует свести к нулю выбросы парниковых газов
ИА «Ореанда-Новости». К 2050 году Британия намерена сократить до нуля выбросы парниковых газов в атмосферу, пишет ТАСС.
Соответствующий законопроект собирается внести премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Примечательно, что ранее британские власти хотели сократить выбросы парниковых газов к этому сроку на 80%.
Английская пресса пишет, что для сокращения парниковых газов власти страны скорее всего распорядятся высадить новые деревья или введут технологии для улавливания и хранения двуокиси углерода.
Отмечается также, что в случае удачного опыта, Британия станет первой страной, которой удастся полностью убрать парниковые газы.
Соответствующий законопроект собирается внести премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Примечательно, что ранее британские власти хотели сократить выбросы парниковых газов к этому сроку на 80%.
Английская пресса пишет, что для сокращения парниковых газов власти страны скорее всего распорядятся высадить новые деревья или введут технологии для улавливания и хранения двуокиси углерода.
Отмечается также, что в случае удачного опыта, Британия станет первой страной, которой удастся полностью убрать парниковые газы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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