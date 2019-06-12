Соответствующий законопроект собирается внести премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Примечательно, что ранее британские власти хотели сократить выбросы парниковых газов к этому сроку на 80%.Английская пресса пишет, что для сокращения парниковых газов власти страны скорее всего распорядятся высадить новые деревья или введут технологии для улавливания и хранения двуокиси углерода.Отмечается также, что в случае удачного опыта, Британия станет первой страной, которой удастся полностью убрать парниковые газы.