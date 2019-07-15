ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании пожилая женщина простилась с жизнью по вине металлической трубочки для питья, предназначенной для многоразового использования.

Несчастье случилось в доме 60-летней гражданки.

Инцидент произошел ещё в ноябре 2018 года, однако огласку получил только сейчас.

Будучи дома, женщина случайно упала на металлическую трубочку для питья длиной 25 см. Металл пробил пожилой британке глаз. Её спешно доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в палате на следующий день.

По мнению судмедэксперта, несчастный случай произошел из-за крышки, на которой была закреплена металлическая трубочка.