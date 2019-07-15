Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании пожилая женщина простилась с жизнью по вине металлической трубочки для питья, предназначенной для многоразового использования.
Несчастье случилось в доме 60-летней гражданки.
Инцидент произошел ещё в ноябре 2018 года, однако огласку получил только сейчас.
Будучи дома, женщина случайно упала на металлическую трубочку для питья длиной 25 см. Металл пробил пожилой британке глаз. Её спешно доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в палате на следующий день.
По мнению судмедэксперта, несчастный случай произошел из-за крышки, на которой была закреплена металлическая трубочка.
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