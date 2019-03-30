30.03.2019, 14:12
Британские букмекеры сделали ставку на победу Зеленского
ИА «Ореанда-Новости». Клиенты букмекерских контор в Британии делают ставки на победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины, пишут РИА Новости.
Отмечается, что на Зеленского поставили более 57 процентов клиентов. На втором месте по принятым ставкам идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко – на него поставили около 19% участников тотализатора. А вот в победу Юлии Тимошенко верят меньше – только 16% британцев готовы поставить на её выигрыш.
Букмекеры говорят, что в общем на всех кандидатов поставили около 1,1 тысячи фунтов стерлингов.
Напомним, выборы на Украине пройдут уже завтра. Сейчас в стране объявлен так называемый «день тишины» - кандидатам нельзя устаивать агитацию и рекламировать себя.
Отмечается, что на Зеленского поставили более 57 процентов клиентов. На втором месте по принятым ставкам идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко – на него поставили около 19% участников тотализатора. А вот в победу Юлии Тимошенко верят меньше – только 16% британцев готовы поставить на её выигрыш.
Букмекеры говорят, что в общем на всех кандидатов поставили около 1,1 тысячи фунтов стерлингов.
Напомним, выборы на Украине пройдут уже завтра. Сейчас в стране объявлен так называемый «день тишины» - кандидатам нельзя устаивать агитацию и рекламировать себя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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