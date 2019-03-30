Отмечается, что на Зеленского поставили более 57 процентов клиентов. На втором месте по принятым ставкам идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко – на него поставили около 19% участников тотализатора. А вот в победу Юлии Тимошенко верят меньше – только 16% британцев готовы поставить на её выигрыш.Букмекеры говорят, что в общем на всех кандидатов поставили около 1,1 тысячи фунтов стерлингов.Напомним, выборы на Украине пройдут уже завтра. Сейчас в стране объявлен так называемый «день тишины» - кандидатам нельзя устаивать агитацию и рекламировать себя.