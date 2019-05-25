ИА «Ореанда-Новости». Несколько семейств диких кошек вновь поселятся в британских лесах после того, как этот вид был объявлен вымершим более 150 лет назад.

Эксперт по реинтродукции млекопитающих защитник природы Дерек Гоу, построил первый в Великобритании комплекс по разведению диких кошек на своей ферме в западном Девоне. Он надеется поселить кошек в комплексе в этом году, а затем выпустить их в дикую природу через три года. Его цель иметь достаточно большую популяцию, чтобы разводить 150 диких котят в год.

Эти кошачьи были когда-то широко распространены по английским лесам, но после столетий истребления этот вид объявили вымершим в 1860-х годах. Последнее подтвержденное наблюдения дикого кота в природе отмечалось в 1849 году.

Шотландская дикая кошка, также известный как тигр Хайленда, является единственным членом семейства кошачьих, который по-прежнему находится в дикой природе Великобритании. Их осталось всего несколько десятков. Дерек Гоу хочет вернуть диких кошек в естественную среду своего обитания. «Мы надеемся, что в этом году мы вырастим три помёта котят в комплексе, а затем восемь в следующем», сказал он The Independent. «Мы стремимся вывести популяцию кошек, способную производить около 150 котят в год. Это должно произойти через три года, и тогда мы начнём выпускать их в дикую природу. Я хотел бы возродить диких кошек по всей Великобритании», сказал природозащитник.

Дикие кошки живут в Британии, по крайней мере, с последнего ледникового периода. О них ходили легенды, что они были хищниками-людоедами, им приписывали мистические свойства. Но на практике эти кошки очень пугливы и избегают любых контактов с человеком, но столетия охоты взяли своё. Английский финансист и защитник окружающей среды Бен Голдсмит, который помогает финансировать проект, отметил: «Дикие кошки являются ключевым видом и важным хищником в системе. Если вы теряете хищников в экосистеме, вы создаете дисбаланс, и экосистемы не функционируют должным образом. У нас есть моральная обязанность исправить ошибки, которые мы совершили в прошлом».