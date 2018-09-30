ИА «Ореанда-Новости». Организаторы ежегодного съезда правящей Консервативной партии Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии проведут расследование по факту утечки личных данных его участников в открытый доступ.



Такое заявление было сделано председателем партии Брендоном Льюисом. Он подчеркнул, что любая утечка является серьёзным инцидентом, который должен быть полностью расследован. Он также отметил, что открытыми для изучения и редактирования оказались личные профили “ограниченного числа” участников партийной конференции тори.



Такое заявление было сделано председателем партии Брендоном Льюисом. Он подчеркнул, что любая утечка является серьёзным инцидентом, который должен быть полностью расследован. Он также отметил, что открытыми для изучения и редактирования оказались личные профили “ограниченного числа” участников партийной конференции тори.

По данным британских средств массовой информации, согласно новому закону о защите данных, Консервативной партии грозит штраф, размер которого составит более двух миллионов долларов за то, что была допущена утечка личной информации. Отмечается, что причиной инцидента послужила серьёзная ошибка в работе мобильного приложения, которое было разработано для участников конференции.



Те, кто устанавливал приложение мог, не используя паролей, просматривать и редактировать полные личные профили зарегистрированных участников съезда, включая глав министерств, политических деятелей и представителей средств массовой информации. В профилях были указаны номера их мобильных телефонов и адреса личной электронной почты.





Злоумышленниками в приложении было заменено имя бывшего главы Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона ругательством, а его фотография - изображением порнографического характера. Также была заменена фотография главы Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува на портрет медиамагната Руперта Мердока. Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что некоторым политическим деятелям поступили “неприятные звонки” после того, как номера их мобильных телефонов оказались в открытом доступе.





Приложение-помощник для участников конференции тори была разработана австралийской компанией Crowd Comms.



Руководство компании отметило, что её политика конфиденциальности соответствует регулирующим нормативам Европейского союза по защите личных данных пользователей.





