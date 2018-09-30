ИА «Ореанда-Новости».  Организаторы ежегодного съезда правящей Консервативной партии Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии проведут расследование по факту утечки личных данных его участников в открытый доступ. 

Такое заявление было сделано председателем партии Брендоном Льюисом. Он подчеркнул, что любая утечка является серьёзным инцидентом, который должен быть полностью расследован. Он также отметил, что открытыми для изучения и редактирования оказались личные профили “ограниченного числа” участников партийной конференции тори.  

По данным британских средств массовой информации, согласно новому закону о защите данных, Консервативной партии грозит штраф, размер которого составит более двух миллионов долларов за то, что была допущена утечка личной информации. Отмечается, что причиной инцидента послужила серьёзная ошибка в работе мобильного приложения, которое было разработано для участников конференции. 

Те, кто устанавливал приложение мог, не используя паролей, просматривать и редактировать полные личные профили зарегистрированных участников съезда, включая глав министерств, политических деятелей и представителей средств массовой информации. В профилях были указаны номера их мобильных телефонов и адреса личной электронной почты.  

Злоумышленниками в приложении было заменено имя бывшего главы Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона ругательством, а его фотография - изображением порнографического характера. Также была заменена фотография главы Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува на портрет медиамагната Руперта Мердока. Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что некоторым политическим деятелям поступили “неприятные звонки” после того, как номера их мобильных телефонов оказались в открытом доступе.  

Приложение-помощник для участников конференции тори была разработана австралийской компанией Crowd Comms. 

Руководство компании отметило, что её политика конфиденциальности соответствует регулирующим нормативам Европейского союза по защите личных данных пользователей.  