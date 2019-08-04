ИА «Ореанда-Новости» Как пишут западные СМИ, английский военно-морской флот столкнулся с такой проблемой, как увлечение наркотиками младшего военного состава.

Журналисты опубликовали снимки, на которых запечатлён один из британских моряков – камера застала его в момент, когда тот употреблял вещество белого цвета неизвестного происхождения.

ВМС Великобритании опубликовали заявление, в котором отметили, что употребление наркотических веществ не только незаконно, но и несовместимо с обязанностями военно-морской службы по обеспечению безопасности личного состава.

По данным Daily Mail, в Минобороны Великобритании выпустили особое предупреждение, в котором говорится об опасности употребления наркотиков класса В.