ИА «Ореанда-Новости». Граждане Великобритании проигнорировали указание премьера страны оставаться в изоляции. Телеканал Sky News сообщил, что граждане Соединённого Королевства в выходные дни решили выбраться из дома на пляжи и природу, несмотря на призывы политиков.

Телеканал отмечает, что эти выходные порадовали жителей Королевства ясной погодой. Поэтому 3 тысячи британцев решили пойти прогуляться по паркам Лондона. Сообщается, что в городе Тайнмут на пляжи вышли сёрферы.

При этом СМИ обратило внимание, что люди соблюдают дистанцию. Однако их действия всё равно являются нарушением предписания правительства государства, которое призвало выходить из дома только на работу, в аптеку и за продуктами.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 41 903 случая заражения коронавирусом. Из них 4 313 скончались, 135 – выздоровели.