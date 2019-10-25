25.10.2019, 00:32
Бутина будет депортирована из США
ИА «Ореанда-Новости». Соединённые штаты Америки готовят россиянку Бутину к депортации в Россия, сообщает издательство «RT. На русском».
В четверг, 24 октября, от имиграционно-таможенной службы США поступило сообщение, что они готовы передать Марию Бутину в Россию, как только россиянка будет отпущена из места отбывания наказания.
По информации от официального представителя гражданки России Александра Ионова, Мария Бутина подписала документы об освобождении из-под заключения в Соединённых Штатах Америки.
По мнению посла России в США Анатолия Антонова, у американских правоохранительных органов нет препятствий, которые не позволяют депортировать Бутину в Россию.
В четверг, 24 октября, от имиграционно-таможенной службы США поступило сообщение, что они готовы передать Марию Бутину в Россию, как только россиянка будет отпущена из места отбывания наказания.
По информации от официального представителя гражданки России Александра Ионова, Мария Бутина подписала документы об освобождении из-под заключения в Соединённых Штатах Америки.
По мнению посла России в США Анатолия Антонова, у американских правоохранительных органов нет препятствий, которые не позволяют депортировать Бутину в Россию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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