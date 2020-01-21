21.01.2020, 11:14
Бывший глава Интерпола был приговорён к 13,5 годам тюремного заключения
ИА «Ореанда-Новости». Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй был приговорён к 13,5 годам тюремного заключения, сообщает издательство «РИА Новости».
В июне прошлого года Мэн Хунвэй признался в получении взяток в период исполнения своих должностных обязанностей в общей сумме 2 миллиона долларов. Сегодня, 21 января, он был приговорён к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество по решению Суда средней ступени в Тяньцзини. Также экс-главе Интерпола был назначен штраф в сумме 2 миллиона юаней. Мэн Хунвэй полностью согласился с приговором и не планирует его оспаривать.
Бывший глава Интерпола покинул Францию в сентябре 2018 года. Об этом сообщила его супруга, которая проживала с детьми в штаб-квартире в Лионе. С октября того же года на Мэна Хунвэя было заведено дело.
В июне прошлого года Мэн Хунвэй признался в получении взяток в период исполнения своих должностных обязанностей в общей сумме 2 миллиона долларов. Сегодня, 21 января, он был приговорён к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество по решению Суда средней ступени в Тяньцзини. Также экс-главе Интерпола был назначен штраф в сумме 2 миллиона юаней. Мэн Хунвэй полностью согласился с приговором и не планирует его оспаривать.
Бывший глава Интерпола покинул Францию в сентябре 2018 года. Об этом сообщила его супруга, которая проживала с детьми в штаб-квартире в Лионе. С октября того же года на Мэна Хунвэя было заведено дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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