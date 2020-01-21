В июне прошлого года Мэн Хунвэй признался в получении взяток в период исполнения своих должностных обязанностей в общей сумме 2 миллиона долларов. Сегодня, 21 января, он был приговорён к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество по решению Суда средней ступени в Тяньцзини.Бывший глава Интерпола покинул Францию в сентябре 2018 года. Об этом сообщила его супруга, которая проживала с детьми в штаб-квартире в Лионе. С октября того же года на Мэна Хунвэя было заведено дело.