ИА «Ореанда-Новости»Карлосом Гоном, ранее работавшим руководителем автоконцерна Nissan, было сказано, что он признает, что его побег из Японии нарушал закон этой страны, но свои действия он объясняет тем, что не мог в этом государстве рассчитывать на справедливый суд. 

Карлог Гон заявил в интервью газеты "Асахи", что он бы хотел предстать в Японии перед судом, если бы ему гарантировали справедливый суд. По его словам, он стал ощущать, что ему не на что больше надеяться. 

Бывший глава Nissan сказал, что спрашивал у своих адвокатов, может ли он рассчитывать в Японии на справедливый суд, на что ему утвердительного ответа не дали. 

Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года. Его заподозрили в сокрытии доходов. Гону запретили покидать Японию, однако 29 декабря 2019 года он вылетел из страны на частном самолёте.