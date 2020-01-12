Карлосом Гоном, ранее работавшим руководителем автоконцерна Nissan, было сказано, что он признает, что его побег из Японии нарушал закон этой страны, но свои действия он объясняет тем, что не мог в этом государстве рассчитывать на справедливый суд.Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года. Его заподозрили в сокрытии доходов. Гону запретили покидать Японию, однако 29 декабря 2019 года он вылетел из страны на частном самолёте.