12.01.2020, 13:56
Бывший руководитель Nissan признал, что, покинув Японию, он тем самым нарушил закон
ИА «Ореанда-Новости». Карлосом Гоном, ранее работавшим руководителем автоконцерна Nissan, было сказано, что он признает, что его побег из Японии нарушал закон этой страны, но свои действия он объясняет тем, что не мог в этом государстве рассчитывать на справедливый суд.
Карлог Гон заявил в интервью газеты "Асахи", что он бы хотел предстать в Японии перед судом, если бы ему гарантировали справедливый суд. По его словам, он стал ощущать, что ему не на что больше надеяться.
Бывший глава Nissan сказал, что спрашивал у своих адвокатов, может ли он рассчитывать в Японии на справедливый суд, на что ему утвердительного ответа не дали.
Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года. Его заподозрили в сокрытии доходов. Гону запретили покидать Японию, однако 29 декабря 2019 года он вылетел из страны на частном самолёте.
Карлог Гон заявил в интервью газеты "Асахи", что он бы хотел предстать в Японии перед судом, если бы ему гарантировали справедливый суд. По его словам, он стал ощущать, что ему не на что больше надеяться.
Бывший глава Nissan сказал, что спрашивал у своих адвокатов, может ли он рассчитывать в Японии на справедливый суд, на что ему утвердительного ответа не дали.
Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года. Его заподозрили в сокрытии доходов. Гону запретили покидать Японию, однако 29 декабря 2019 года он вылетел из страны на частном самолёте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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