ИА «Ореанда-Новости». Бывший сотрудник Walt Disney World регулярно воровал костюмы и предметы реквизита компании. Как выяснилось, предприимчивый мужчина «промышлял» в тематических парках Magic Kingdom и Epcot. По сообщениям новостных агентств, 24-летний Патрик Спайкс обвиняется в краже со взломом, крупной краже и торговля краденым имуществом.

Офис шерифа округа Ориндж заявил, что начал расследование дела Спайкса, когда тот опубликовал в Твиттере фотографию анимационного персонажа, через два месяца после сообщения о краже похожего комплекта одежды. По словам следователей, похищенные вещи принадлежали «Баззи», персонажу из ныне закрытого объекта «Чудеса жизни» в Epcot. Ориентировочная стоимость гардероба составляет более 6800 долларов. Сам анимационный персонаж также был позже украден Спайксом.

Детективы заявляют, что в мобильном телефоне Спайкса были обнаружены фотографии украденных париков, юбок и курток. Злоумышленник использовал подземные туннели, чтобы добраться до «Особняка с привидениями» в «Волшебном Королевстве», где и похищал костюмы, говорится в ордере на его арест. Финансовые отчёты показали, что Спайкс получил около 30 тыс. долларов через PayPal от двух покупателей. Один из покупателей рассказал детективам, что заплатил Спайксу около 8 900 долларов за 18 предметов, которые впоследствии были опознаны компанией. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Детективы все ещё проводят расследование и пытаются выследить причастность Спайкса к похищению остальных предметов реквизита Walt Disney World, которые числятся в списках «украденных».