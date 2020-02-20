20.02.2020, 22:04
Бывший советник Трампа получил более трёх лет по «российскому делу»
ИА «Ореанда-Новости». Экс-советник президента США Дональда Трампа, участвовавший в его избирательной кампании Роджер Стоун, получил три года и четыре месяца тюремного заключения, пишет «МК».
Стоуна обвинили в препятствовании расследованию о связях штаба Трампа с Россией, которое вёл Конгресс США.
Во время расследования прокуратура представила доказательства, что Стоун пытался получился от Джулиана Ассанжа компромат на бывшего кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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