ИА «Ореанда-Новости». На фоне враждебной риторики президента Украины Петра Порошенко в адрес Российской Федерации всё чаще звучат мнения, что партнёрство с соседней страной необходимо для всеобщего блага. Не исключение и те, кто когда-то принимал участие в руководстве Украиной. Евгений Червоненко, бывший министр, рассказал о неумолимых фактах и о своих опасениях в интервью телеканалу NewsOne.

Евгений Червоненко, который когда-то возглавлял министерство транспорта и связи Украины, сообщил, что, если отношения с Россией продолжат ухудшаться, его стране угрожает экономический крах. Он отмечает реальные факты: на исходе января «заканчиваются квоты в Европу». Политика лжи, которую выбирает украинское руководство, по словам Червоненко, не приносит гражданам Украины «ничего, кроме горя».

Во время интервью, которое Евгений Червоненко давал телеканалу NewsOne, он заметил, что Киеву необходимо проводить самостоятельную политику, но при этом оставаться субъектом нормального диалога с Россией. Кроме того, сказал бывший министр, Украина не должна быть «попрошайкой» и унижаться перед странами Запада.

Червоненко отметил, что украинские граждане, которые въехали в Россию в статусе мигрантов (их три миллиона), не испытывают никаких проблем и могут зарабатывать здесь деньги, ведь Украина не обеспечила их работой. Он также напомнил, что Москва не применила никаких ограничительных мер в отношении кондитерских фабрик, которыми владеет Петр Порошенко.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией начались с сентября 2015 года. При этом инициатором санкций всегда являлся Киев - Москва только отвечала аналогичными мерами. В Кремле не раз заявляли о том, что ограничения могут быть сняты, если Украина первой начнёт движение в этом направлении.

Экономика Украины находится в упадке. Попытки реформ на этом фоне сказываются на жизни граждан: в частности, зарплаты не растут, в то время как тарифы ЖКХ неуклонно увеличиваются. Власти берут новые кредиты в МВФ, что увеличивает государственный долг Украины. В феврале 2018 года он превысил $77 млрд.