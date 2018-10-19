ИА «Ореанда-Новости». Бывший лидер британской партии “Либеральные демократы” Ник Клегг, который занимал должность заместителя премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в 2010-2015 годах, войдёт в руководство компании Facebook Inc.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ник Клегг написал, что после почти двадцати лет, которые он посвятил британской и европейской политике, новая должность будет для него “новым увлекательным приключением”.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ник Клегг написал, что после почти двадцати лет, которые он посвятил британской и европейской политике, новая должность будет для него “новым увлекательным приключением”.

По данным американских средств массовой информации, Ник Клегг, который потерял депутатский мандат после парламентских выборов прошлого года, возглавит в Facebook службу информационного сопровождения и глобальных вопросов.



Ранее эту должность занимал Эллиот Шрейдж, который отвечал за это направление в течение десяти лет и занимал пост вице-президента Facebook по коммуникациям.



Шрейджем было сделано заявление о том, что он намерен покинуть должность в летом текущего года после скандала с передачей посторонним организациям персональных данных пользователей социальной сети.





Как сообщают СМИ, основатель Facebook Марк Цукерберг принял решение нанять бывшего лидера британской партии “Либеральные демократы” , чтобы компания могла укрепить свои связи в Брюсселе, где британский политический деятель ранее работал в Европарламенте и Еврокомиссии. После того, как в текущем году Facebook оказался в центре серии громких скандалов, в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе всё громче звучат предложения усилить государственный контроль за деятельностью социальной сети.





Ник Клегг утверждает, что руководство Facebook заинтересовано и в том, чтобы найти ответы на острые вопросы о влиянии социальных сетей на демократические процессы, балансе между частной и общественной жизнью применительно к интернету и грани между свободой самовыражения и наказуемыми действиями.





Напомним, в прошлом году Facebook оказался в центре скандала, после того, как выяснилось, что в 2016 году, в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах, компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным пользователей социальной сети. Из-за разбирательства, которое последовало вслед за этим, стоимость акций Facebook упала.









