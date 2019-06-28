ИА "Ореанда-Новости" Структурные части специальной модульной конструкции, предназначенной для миссии международного масштаба под названием «ЭкзоМарс – 2020», были переданы российскими специалистами в Итальянскую Республику. По словам сотрудников отечественного Научно-производственного объединения имени Лавочкина, уже итальянские работники будут собирать составные части в единую конструкцию марсохода.

С итальянской стороны модулем «ЭкзоМарс – 2020» будут заниматься специалисты корпорации в аэрокосмической области под названием «Thales Alenia Space Italia». Российская сторона представлена, помимо вышеупомянутым Научно-производственным объединением имени Лавочкина, такой компанией как государственный гигант «Роскосмос». Объединив усилия вместе с экспертами из Европейского космического агентства, работа над тем, чтобы запланированная миссия «ЭкзоМарс – 2020» состоялась, продвигается довольно эффективно.

Что касается состава структурных частей вышеупомянутого модуля, то в комплекте значится следующее: задний кожух, технологический экран аэродинамического типа, комплект солнечных батарей, оставшееся наземное технологическое оборудование, а также материальная часть для завершения сборки десантного модуля.

После того, как итальянские специалисты из Thales Alenia Space Italia завершат свою работу по сборке модуля для полёта на Марс, он отправится дальше. Уже французским экспертам будет необходимо провести дальнейшие оперативные работы, связанные с работой модуля.